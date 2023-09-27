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Пожар на складе с химикатами в Башкирии потушили

В Башкирии полностью потушили пожар на складе химикатов

Пожарные полностью потушили огонь на складе с химикатами в башкирском Ишимбае. Об этом сообщат РИА Новости со ссылкой на ГУМЧС по региону.

«В Ишимбае полная ликвидация пожара — 18:41 (16:41 мск)», — передает агентство сообщение ведомства.

Пожар на складе размером 20 на 60 метров, находящемся на территории завода по производству изделий из поливинилхлорида, произошел 27 сентября.

Огнеборцам удалось локализовать открытое горение в хранилище химикатов на площади 1,2 тысячи квадратных метров. В результате произошедшего никто не пострадал, отмечает агентство.

26 сентября сотрудники экстренных служб потушили пожар на хлебокомбинате в Уфе. Во время ликвидации возгорания торцевая стена корпуса рухнула на площади 200 квадратных метров — пострадал один из сотрудников предприятия.

Ранее пожар произошел на промышленном предприятии в Кривом Роге.

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