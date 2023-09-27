Право собственности на Русскую церковь в Болгарии проверят

Представители Софийской городской прокуратуры (СГП) заявили на брифинге о начале проверки права собственности на Русскую церковь — храм святителя Николая, который является подворьем и официальным представительством Русской православной церкви в Болгарии. Об этом сообщает ТАСС.

По словам прокурора Илиана Кирилова, ведомство ознакомилось с документами, на основании которых издали нормативный акт на право собственности. Прокуратура планирует запросить документы о канонах церкви относительно проведения церковной службы в этой церкви и прекращения доступа в нее для верующих.

Он подчеркнул, что в церкви захоронен святой Серафим (епископ Серафим Соболев, объявленный святым Русской и Болгарской православными церквями). Это делает храм общедоступным и общественным зданием.

До этого посла Болгарии Атанаса Крыстина вызвали в МИД России, чтобы выразить протест из-за высылки из Софии священников Русской православной церкви.

В дипведомстве подчеркнули, что священнослужителей выдворили под надуманным предлогом, «в кощунственной и оскорбительной манере».

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