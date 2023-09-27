Россиянам рассказали, кому опасно есть сметану

При заболеваниях печени и желчнокаменной болезни не рекомендуется употреблять сметану. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева. По ее словам, при перечисленных патологиях этот продукт может ухудшить состояние.

«Сметана может быть тяжелой нагрузкой для желудочно-кишечного тракта, не подготовленного к приему жировых продуктов в большом объеме», — предупредила Королева.

Специалист добавила, что сметану не стоит употреблять и при индивидуальной непереносимости лактозы, поскольку она может вызвать воспалительные процессы вплоть до аутоиммунного ответа.

До этого Королева рассказала, кому противопоказано есть соленую сельдь. По ее словам, рыба может нанести вред при гипертонической болезни, заболеваниях почек и склонности к отечности, поскольку соль будет задерживать жидкость, повысит артериальное давление и вызовет отеки.

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