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Подростки из Вольска обокрали два деревенских дома и спрятали награбленное у бабушки

Под Саратовом девятиклассники едва не стали арестантами, обворовав два дома

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В Вольске Саратовской области осудили двух школьников, дважды проникавших в чужие дома ради кражи. Об этом сообщает портал «Вольск.ру».

Два друга, 14 и 15 лет, проводили лето в селе Барановка, в котором у одного из подростков живет бабушка. На каникулах девятиклассники решили подработать и пошли к ее соседу, из дома которого затем украли дрель-шуруповерт.

В другом частном доме начинающие воры вскрыли окно и похитили оттуда набор инструментов, спиннинги и рыболовные снасти. Похищенное они спрятали в бане у бабушки.

На суде мальчиков, до сих пор не состоявших на учете в ПДН, признали виновными в кражах с незаконным проникновением. Дело завершилось примирением сторон, иначе каждый из осужденных мог бы провести в исправительной колонии по три месяца.

Ранее на Урале девушка пришла с молодым человеком в секс-шоп и украла мастурбаторы.

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