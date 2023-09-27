В Приморье депутата лишили полномочий из-за дела о растлении ребенка

В Приморье депутата Законодательного собрания Артема Самсонова досрочно лишили полномочий после вступления в силу решения суда по делу о растлении малолетнего. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу государственного органа.

В сентябре 2022 года чиновника признали виновным в покушении на половую неприкосновенность ребенка, не достигшего возраста 14 лет, и приговорили к 13 годам с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.

Мужчина с 2009 года состоит в КПРФ, а с 2011 года был депутатом Заксобрания Приморья.

Ранее в Тыве автомобиль экс-уполномоченной по правам детей врезался в школьный автобус.