Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Приморье депутата лишили полномочий из-за дела о растлении ребенка

В Приморье депутата, растлившего ребенка, лишили полномочий

close
100%
Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

В Приморье депутата Законодательного собрания Артема Самсонова досрочно лишили полномочий после вступления в силу решения суда по делу о растлении малолетнего. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу государственного органа.

В сентябре 2022 года чиновника признали виновным в покушении на половую неприкосновенность ребенка, не достигшего возраста 14 лет, и приговорили к 13 годам с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.

Мужчина с 2009 года состоит в КПРФ, а с 2011 года был депутатом Заксобрания Приморья.

Ранее в Тыве автомобиль экс-уполномоченной по правам детей врезался в школьный автобус.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях