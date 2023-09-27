Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

VIII Спартакиада пенсионеров России пройдет в Санкт‑Петербурге

В Петербурге пройдет VIII Спартакиада пенсионеров России

close
100%
Depositphotos

С 27 сентября по 2 октября 2023 года в Санкт‑Петербурге пройдет VIII Спартакиада пенсионеров России, приуроченная к Международному Дню пожилых людей, который по традиции отмечают 1 октября, сообщает Союз пенсионеров РФ.

Организаторами стали Министерство спорта Российской Федерации, правительство Санкт-Петербурга и Союз пенсионеров России (СПР).

Федеральному финалу предшествовали региональные отборочные соревнования, которые в этом году начались в июне и завершились в августе. Готовность направить региональные команды на всероссийский финал подтвердили 75 регионов РФ. По предварительным оценкам, в Спартакиаде примут участие более 700 пенсионеров.

В соревнованиях примут участие команды соотечественников из Белоруссии, Казахстана, Финляндии.

Спортсмены-любители (женщины от 55 лет, мужчины от 60 лет) будут соревноваться в личном и командном зачете в нескольких видах спорта: легкая атлетика (кросс 1000 м и комбинированная эстафета), плавание (50 м), настольный теннис, пулевая стрельба, шахматы, дартс, волейбол, комплекс упражнений утренней зарядки. Кроме того, в этом году спортсменам предстоит выполнение нормативов испытаний ГТО.

Соревнования будут проходить на лучших спортивных площадках Санкт-Петербурга: КСК «Арена», СК «Легкоатлетический манеж» и др. Торжественное открытие состоится на главной спортивно-концертной площадке «Юбилейный».

Во время проведения торжественной части спартакиады будет установлен рекорд по количеству одновременно поднятых российских флагов.
В четырехминутном танце с полотнами триколора будут участвовать более 70 человек и использовано около 10 разных форматов флага РФ.

Ранее стало известно, что более 100 тыс. россиян примут участие в конкурсе среди семей.

Все новости на тему:
Цивилизация
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях