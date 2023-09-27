VIII Спартакиада пенсионеров России пройдет в Санкт‑Петербурге

С 27 сентября по 2 октября 2023 года в Санкт‑Петербурге пройдет VIII Спартакиада пенсионеров России, приуроченная к Международному Дню пожилых людей, который по традиции отмечают 1 октября, сообщает Союз пенсионеров РФ.

Организаторами стали Министерство спорта Российской Федерации, правительство Санкт-Петербурга и Союз пенсионеров России (СПР).

Федеральному финалу предшествовали региональные отборочные соревнования, которые в этом году начались в июне и завершились в августе. Готовность направить региональные команды на всероссийский финал подтвердили 75 регионов РФ. По предварительным оценкам, в Спартакиаде примут участие более 700 пенсионеров.

В соревнованиях примут участие команды соотечественников из Белоруссии, Казахстана, Финляндии.

Спортсмены-любители (женщины от 55 лет, мужчины от 60 лет) будут соревноваться в личном и командном зачете в нескольких видах спорта: легкая атлетика (кросс 1000 м и комбинированная эстафета), плавание (50 м), настольный теннис, пулевая стрельба, шахматы, дартс, волейбол, комплекс упражнений утренней зарядки. Кроме того, в этом году спортсменам предстоит выполнение нормативов испытаний ГТО.

Соревнования будут проходить на лучших спортивных площадках Санкт-Петербурга: КСК «Арена», СК «Легкоатлетический манеж» и др. Торжественное открытие состоится на главной спортивно-концертной площадке «Юбилейный».

Во время проведения торжественной части спартакиады будет установлен рекорд по количеству одновременно поднятых российских флагов.

В четырехминутном танце с полотнами триколора будут участвовать более 70 человек и использовано около 10 разных форматов флага РФ.

Ранее стало известно, что более 100 тыс. россиян примут участие в конкурсе среди семей.