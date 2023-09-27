Главу МЧС на Кубани подозревают в злоупотреблении полномочиями

Начальника главного управления МЧС РФ по Краснодарскому краю генерал-лейтенанта внутренней службы Олега Волынкина задержали по подозрению в злоупотреблении полномочиями. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Волынкин задержан 27 сентября в рамках расследования уголовного дела», — сказал источник.

Он отметил, что дело заведено по ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Оно находится в производстве главного следственного управления Следственного комитета РФ. Что конкретно вменяется Волынкину, источник подробно не рассказал, упомянув только, что речь идет о должностном нарушении 2021 года. По предварительной информации, мера пресечения фигуранту будет избираться в Басманном суде Москвы.

Волынкин в 2017 году стал начальником ГУ МЧС по Хабаровскому краю, в марте 2020 года был назначен руководителем МЧС на Кубани.

В конце августа суд арестовал главу ОМВД Басманного района Москвы за злоупотребление полномочиями.

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