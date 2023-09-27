Врач рассказала, какие грибы помогут сохранить память

Грибы чага и шиитаке помогают улучшить работу мозга и предотвращают возрастное ухудшение памяти и мышления. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказала врач-диетолог Ирина Писарева. Включение этих грибов в свой рацион или прием их в виде добавок поможет оставаться сосредоточенным.

«Да, действительно, по последним исследованиям, в грибах содержится уникальное вещество-антиоксидант, которое как раз и оказывает положительное действие на мозговую деятельность. Но это относится не ко всем грибам. Например, гриб чага, мощный антиоксидант, улучшает когнитивные функции, в том числе у возрастных людей. Он содержит в себе такие соединения, как бета-глюканы и бетулиновая кислота, которые улучшают память и концентрацию, а также уменьшают воспаление в мозге», — сказала Писарева.

Еще один гриб, помогающий сохранить остроту памяти – шиитаке. Он содержит соединения эрготионеин и эритаденин, которые улучшают когнитивные функции и защищают мозг от возрастного ухудшения.

«Он также защищает и улучшает наш мозг от возрастных нарушений. Шиитаке также обладает иммуноукрепляющими свойствами, которые могут помочь защитить мозг от инфекций и других заболеваний», — отметила Писарева.

Диетолог предупредила, что грибы — достаточно тяжелая пища, которая долго переваривается, поэтому посоветовала не есть их в большом количестве.

«Есть даже специальные порошки, которые делаются из лекарственных грибов, которые можно употреблять людям в возрасте, чтобы улучшить когнитивные функции», — заключила Писарева.

Ранее диетолог назвала самый полезный способ приготовления грибов.