Школьник, которого ругали за рисование на уроках, заключил контракт с Nike

Школьник из Англии заключил контракт с Nike в 13 лет, пишет LADBible. Компании понравились его рисунки, за которые подростка ругали в школе.

Как пишут СМИ, в рамках контракта 13-летний Джо Уэйл будет создавать дизайнерские рисунки на некоторых моделях обуви. До того, как получить это предложение, школьник публиковал свои работы в соцсетях, часто рисуя во время уроков, за что неоднократно получал выговор от учителей.

«Мы очень рады подтвердить, что Джо теперь является частью семьи Nike. Это действительно уникальные отношения, которые объединяют талант Джо и любовь к спорту , чтобы вдохновлять других веселиться и делать то, что им нравится», — говорится в заявлении.

Отец Джо, Грегори Уэйл, рассказал, что горд за своего сына и рад, что талант ребенка заметила такая крупная компания.

«Для него это сбывшаяся мечта, поскольку он любит и спорт, и творчество, и партнерство с Nike даст ему возможность охватить и то, и другое», — уверен мужчина.

Сам Джо рассказал, что его любимые персонажи — монстры, инопланетяне и еда, но он черпает вдохновение не только от них.

«Я в значительной степени создаю рисунки из чего угодно, поскольку меня вдохновляет мое окружение, и я создаю персонажей из всего, что вижу», — признается подросток.

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