Сотрудницу «Адмиралтейских верфей» в Петербурге заподозрили в коррупции

В Петербурге 38-летнюю руководительницу бюро АО «Адмиралтейские верфи» заподозрили в систематическом получении взяток. Об этом сообщает »Фонтанка»

По информации издания, СУ Следственного комитета Петербурга возбудило в отношении сотрудницы уголовное дело о получении взяток — об этом стало известно 27 сентября. Следствие считает, что с января 2022 года по март 2023 года руководительница бюро могла требовать взятки с главы предприятия, производящего резиновые изделия.

К весне текущего года на банковской карте женщины лежало 395 тыс. рублей. В «Адмиралтейских верфях» на данный момент ситуацию никак не комментируют, отмечает издание.

Ранее в Петербурге начались массовые обыски по делу о взятках в ГИБДД.