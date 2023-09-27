Власти района Башкирии заявили, что прифотошопили на фото военного, пока он еще был жив

Администрация Янаульского района в Башкирии прифотошопила военного Артура Султангалиева на фотографию к новости о его награждении медалью за участие в военной операции России на Украине. Представитель администрации Лидия Галимова объяснила «Газете.Ru», что Султангалиев сам попросил сделать это, поскольку пришел на награждение «в футболке и шлепанцах». По ее словам, сообщения СМИ о том, что власти прифотошопили погибшего военного – «страшная неправда». На момент выхода поста он был жив.

«Боец был ранен в январе 2023 года. Он лечился, в какой-то период был дома, и военный комиссар 18 июля вручил ему медаль. Артур пришел в военкомат в футболке и шлепанцах, видимо, не был готов. Его сфотографировали сотрудники военкомата, и он смутился, что был не в форме, попросил: «Если можно, сделайте фото в военной форме». И что возможности снова приехать в военкомат нет. Далее он поехал, предстояло серьезное лечение. Но то, что его уже погибшего наградили, отфотошопив, это страшная неправда. Он не заслужил того, чтобы после смерти о нем говорили таким образом», — сказала она.

Пост о награждении Артура Султангалиева медалью «Участнику специальной военной операции» был опубликован в группе администрации Янаульского района в соцсети «ВКонтакте» 18 июля. На фото к посту боец стоит рядом с военным комиссаром. В комментариях местные жители заметили, что это «очень плохой фотошоп», а администрация ответила: «есть такое, пришлось пойти на это в силу некоторых причин».

25 сентября администрация сообщила о смерти Султангалиева. К настоящему моменту запись о награждении мужчины удалена.

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