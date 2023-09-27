Психиатр ответила на главные вопросы об аутизме

Аутизм – это нарушение психического развития, которое может проявлять себя в общении с другими людьми, повторяющихся действиях и ограниченности интересов. Психиатр Анна Портнова в интервью RuNews24 ответила на пять главных вопросов о нем.

Так, прежде всего эксперт оценила, насколько часто аутизм встречается среди современных детей. Ссылаясь на данные ВОЗ, она отметила, что его распространенность составляет 1%. По ее словам, точной причины появления расстройства у ребенка нет.

«Сейчас говорят о совокупности многих факторов, при суммировании которых у ребенка возникают нарушения нейропсихического развития. В большей степени сейчас склоняются к тому, что ведущую роль играет генетический фактор (наследственный или мутационный)», — сказала Портнова.

При этом она уточнила, что аутизм не является приговором ни для ребенка, ни для его родителя. По ее словам, это особенность развития детей, которое необходимо корректировать как можно раньше. Эксперт подчеркнула, что после постановки диагноза важно начать создавать ребенку благоприятные социальные условия и обеспечить ему поддержку.

«Диагноз «аутизм» ставится на основании симптомов из двух больших кластеров. Первые – это нарушения социальной коммуникации и второе – это склонность к однообразию деятельности, интересов, игры. Самое главное – это заметить недостаточную и неполную коммуникацию. Не очень развита общительность у ребенка с самого раннего детства. Например, не откликается на имя, нет оживления, когда мать наклоняется над колыбелью, а ребенок на нее не смотрит, не улыбается, не сучит ножками, ручками. Вот это самые ранние признаки могут быть», — пояснила психиатр.

При этом люди с аутизмом во взрослом возрасте могут существовать самостоятельно и иногда иметь такие способности, которые могут быть намного выше, чем у его сверстников, заключила специалист.

До этого в программе Минобрнауки «Приоритет 2030» «Газете.Ru» рассказали, что сотрудники Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) разработали психофизический аудио-тест «Слова в шуме». С его помощью ученые убедились, что дети с расстройством аутистического спектра (РАС) хуже воспринимают речь на фоне шума, чем их типичные сверстники, однако это не зависит от уровня интеллекта ребенка и не связано с нарушением слуха.

Ранее ученые выяснили, как рождение ребенка с аутизмом влияет на брак.