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В Ростовской области коровы и козы ворвались на территорию жилой многоэтажки

Don Mash: в Ростовской области коровы вышли на парковку многоэтажки

В Ростовской области неизвестный оставил стало коров и коз под окнами многоэтажного жилого дома. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

Инцидент произошел в городе Волгодонске. На видео очевидцев заметно, как на небольшой площадке около парковки дома устроились около десяти коров. Рядом с ними бегает несколько коз.

На ролике заметно, как весь скот отдыхает на территории многоэтажки и ест траву на участке. Некоторые из коров отошли к парковке с автомобилями, чтобы попробовать растения там.

На данный момент неизвестно, кто привел коров и коз к окнам жилого дома. Обратились ли очевидцы в полицию, также неизвестно.

Ранее в Москве козы пришли на территорию детского центра и начали совокупляться.

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