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Врач назвал симптомы рака предстательной железы

Уролог Мкртчян: симптомом рака предстательной железы является кровь в моче

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Shutterstock

Симптомы рака предстательной железы (РПЖ) чаще всего проявляются только на поздних стадиях в виде сильной слабости, боли в костях и наличия крови в моче. Об этом в беседе с РИАМО рассказал врач-уролог Карен Мкртчян. При данных проявлениях, по его словам, для пациента прогноз неблагоприятен.

«Нередко онкологические процессы достаточно успешно «маскируются» под другие заболевания, и именно по этой причине диагноз «рак» пациенту ставится уже на 3-4 стадии, когда изменить прогноз крайне сложно. В случае с РПЖ это так же верно, как и со многими другими онкологическими патологиями», — сказал врач.

Он подчеркнул, что каждому мужчине необходимо обращать внимание на такие симптомы как трудности при мочеиспускании, следы крови в моче и боль внизу живота. В этих случаях, по его словам, важно немедленно обратиться к специалисту.

Мкртчян также отметил, что риск возникновения рака предстательной железы выше у мужчин старшего возраста, имеющих лишний вес, а также у тех, чьи ближайшие родственники перенесли рак простаты.

Ранее ученые нашли способ снизить риск девяти видов рака у мужчин.

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