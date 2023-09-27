Имам рассказал, можно ли мусульманину есть морепродукты

Муфтий Москвы и главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов объяснил «Газете.Ru», что мусульманам можно употреблять в пищу морепродукты, несмотря на различные мнения богословов на этот счет. При этом, по словам Аляутдинова, начавшие портиться морепродукты есть запрещено, поскольку в исламской религии здоровье человека стоит на первом месте.

«Относительно данного вопроса существуют различные мнения. Большинство мусульманских ученых придерживаются позиции, что все живущие в воде и съедобные для человека обитатели являются разрешенными, то есть «халяль». Когда у пророка Мухаммеда спросили о пригодности морской воды для совершения ею омовения, он ответил: «Морская вода пригодна для омовения, а то, что умерло в море [то есть обитает в нем], — халяльно [разрешено для употребления в пищу]». Однако важно отметить, что, если началось гниение морепродуктов, то такие продукты запрещены. В Исламе жизнь и здоровье человека имеет первостепенное значение и все, что может нанести ему вред, будет считаться запретным», — пояснил он.

Ранее муфтий и священник рассказали, можно ли мусульманам заходить в православную церковь.