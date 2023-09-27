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Токсиколог рассказал, как не отравиться парами гнилой картошки в погребе

Токсиколог Кутушов посоветовал проверять воздух в погребе при помощи свечи

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Во Владивостоке двое мужчин погибли из-за испарений гнилого картофеля в погребе. Врач-токсиколог Михаил Кутушов объяснил «Газете.Ru», что в погребах зачастую нет вентиляции: когда лежащие там овощи начинают гнить, в воздухе накапливаются опасные газы – отравление ими может произойти за несколько минут. Кутушов уточнил, что перед спуском в подвал нужно опустить туда свечку – если она погаснет, помещение необходимо проветрить.

«Обычно погреба без вентиляции. Когда картошка или какие-то овощи лежат, они начинают гнить. И так как вентиляции нет, там накапливаются газы типа сероводорода, углекислого газа, окислы азота, метана. Особенно опасен углекислый газ – он без запаха, без цвета, его вообще невозможно определить. Люди, когда не знают этого, спускаются в погреб. Достаточно концентрации 0,1%, чтобы человек там побыл буквально несколько минут и это закончилось смертельным исходом. Поэтому в народе существуют правила, которые надо всем выполнять: перед тем, как лезть в погреб, нужно туда свечку опустить. Если она горит ровным голубым пламенем, значит, там ничего нет, можно спускаться. Если свечка гаснет, то надо проветрить, два-три дня проветривать погреб, либо даже ведрами его (воздух) вычерпать, как это ни странно звучит», — сказал он.

Кутушов добавил, что в год несколько сотен человек гибнут от подобных отравлений. Он отметил, что во время работ в погребе нужно, чтобы несколько человек страховали наверху.

«Одному человеку ни в коем случае нельзя в погреб спускаться, надо чтобы кто-то сверху его обязательно страховал. Бывает, что двое – тоже опасно: один залезет – упадет, второй залезет – тоже упадет. Это часто случается в колодцах, в которые спускаются сантехники и гибнут там от метана. Сельские жители это прекрасно знают и у всех практически есть вентиляция. А люди, которые делают погреба без вентиляции, роют себе там же и могилу. Очень опасно. Просто разрозненные сведения, поэтому статистика редкая. А вообще несколько, наверное, сотен человек гибнет в год от этих отравлений», — пояснил он.

По словам токсиколога, в случае низкой концентрации опасных газов человек может, почувствовав себя плохо, подняться. Однако если концентрация испарений выше 0,1%, «достаточно несколько вдохов-выдохов и человек просто падает замертво».

В среду прокуратура Приморского края сообщила, что двое жителей Владивостока скончались после того, как надышались испарениями гнилой картошки в погребе. По предварительным данным, погибшие убирались в гараже, где в том числе хранился старый картофель, на месте происшествия присутствовал специфический запах. В ведомстве уточнили, что видимых признаков насильственной смерти не было.

Ранее под Воронежем трое мужчин погибли из-за взрыва гранаты во дворе дома.

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