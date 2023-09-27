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Россиянам в День путешественника назвали семь главных правил питания в поездках

«КП»: овощи и фрукты можно взять с собой в поездку для перекуса

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Depositphotos

Перед дальними поездками, особенно при путешествии с детьми, стоит заранее распланировать свой режим питания, чтобы между приемами пищи было не более четырех часов. Об этом в День путешественника сообщает kp.ru совместно с порталом «За рулем».

В качестве перекусов в дорогу можно взять полезные фрукты, овощи, цельнозерновой хлеб, сухофрукты, йогурт, кефир. Кроме того, важно включить в рацион продукты, богатые белком, сложными углеводами, витаминами группы В и витамином С: мясо, рыбу, крупы, овощи, фрукты, бобовые. Это поможет быть более выносливым в дороге.

Путешественникам также советуют заранее продумать, где будут сделаны остановки для приема пищи. Для этого важно изучить информацию о заведениях, которые будут по дороге, и почитать отзывы. С собой рекомендуется брать только ту еду, которая может храниться долго, а также чистую питьевую воду. При этом от чрезмерного количества кофе лучше отказаться, потому что после чувства бодрости из-за кофеина может наступить обратная реакция — сонливость. Можно взять с собой чай, но и с ним важно соблюдать меру — 5–6 чашек в день.

Помимо этого, важно соблюдать личную гигиену и мыть руки, особенно перед едой, чтобы избежать пищевого отравления. Для этой же цели стоит пить только бутилированную или кипяченую воду.

Накануне вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин говорил, что попасть в Северную Корею можно только в составе туристической группы или по приглашению. Полный тур в КНДР, по его словам, обойдется примерно в 100 тыс. рублей.

Ранее были названы любимые фильмы россиян в поездках.

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