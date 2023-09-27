Из квартиры балетмейстера Гордеева в Подмосковье похитили около 5 млн рублей

Из подмосковной квартиры народного артиста СССР, балетмейстера Вячеслава Гордеева украли около 5 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации источника, неизвестный проник в квартиру балетмейстера в Королеве через окно. Злоумышленник забрал из жилища 5 млн рублей и скрылся.

Квартира Гордеева оборудована системой видеонаблюдения, отмечает агентство, но в день кражи денег камеры не работали. Сбережения балетмейстер хранил в национальной и иностранной валютах — около 1 млн рублей и более $40 тысяч.

«В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личности злоумышленника и его местонахождения», — рассказали в ГУ МВД России по Московской области, передает ТАСС.

Ранее в Петербурге налетчики ворвались в дом и вынесли оттуда 10 млн рублей.