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Врач рассказала, людям с какими заболеваниями запрещено есть сельдь

Врач Королева: сельдь нельзя есть людям с болезнями почек

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Depositphotos

Людям с некоторыми заболеваниями не стоит есть сельдь, потому что эта рыба содержит много соли. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

«Она может нанести вред при гипертонической болезни, заболеваниях почек и склонности к отечности. Потому что соль будет задерживать жидкость, повысит артериальное давление и вызовет отеки», — сказала врач.

При этом она уточнила, что здоровым людям, напротив, стоит включать в свой рацион сельдь, потому что она содержит полезные омега-3 полиненасыщенных жирных кислот.

«Омега-3 из состава сельди оказывает противовоспалительное действие, повышает хороший холестерин, улучшает текучесть крови, помогает в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний», — отметила Королева.

Врач-диетолог Елена Соломатина до этого говорила, что жирная рыба является одним из лучших продуктов для профилактики инфаркта. По ее словам, омега-3 жирные кислоты в ней «являются антагонистами развития атеросклеротических бляшек и фактически не дают им оседать на стенках сосудов».

Ранее диетолог назвала виды мяса и рыбы, которые можно есть в сыром виде.

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