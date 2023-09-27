Врач перечислил самые частые причины головокружения у пожилых людей

Атеросклероз и гипертония являются частыми причинами возникновения головокружения у пожилых людей. Об этом «Москве 24» рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.

«У людей старшего возраста, как правило, головокружение чаще всего возникает вследствие гипертонической болезни, атеросклеротического поражения, когда ухудшается кровоснабжение. В этом случае сама голова как будто шарик на веревочке подвешен, и человек идет и боится оступиться и упасть», — отметил терапевт.

По его словам, избавиться от этих видов головокружения помогут специальные препараты для сосудов, которые назначит врач. Кроме того, помочь могут препараты для снижения холестерина и лекарства, приводящие давление в норму.

Причиной недомогания может быть и доброкачественное позиционное головокружение, продолжил эксперт. Это характерно не только для пожилых, но и для молодых людей.

Если человек открыл глаза с утра, а мимо все поехало, закружилось, его затошнило и встать невозможно – это доброкачественное позиционное головокружение, которое связано с попадание кристалликов карбоната кальция во внутреннее ухо», — объяснил Хухрев.

Ученые из Орхусского университета до этого обнаружили, что люди, страдающие мигренью, могут иметь повышенный риск сердечного приступа и инсульта.

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