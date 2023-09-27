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В Люберцах спасатели ликвидировали пожар на Новоухтомском шоссе

В Люберцах на Новоухтомском шоссе вспыхнул пожар

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Телеграм-канал «КосиноГрад»

В Подмосковье произошел пожар в здании. Об этом сообщает Telegram-канал «Мои Люберцы».

Инцидент произошел на Новоухтомском шоссе в Люберцах. По предварительной информации, горит нежилое здание. На видео очевидцев, проезжавших мимо здания, заметно сильное возгорание. Спасатели уже прибыли на место и оперативно ликвидировали пожар. На территории, где вспыхнул огонь, заметны две единицы техники.

На данный момент причина произошедшего неизвестна. О пострадавших или разрушениях не сообщается.

Ранее в Москве из-за заряжающегося смартфона в квартире произошел пожар.

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