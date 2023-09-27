В Оренбургской области заметили медведя, бегающего по полю

В Оренбургской области на поле заметили медведя, который бежал рядом с машиной. Об этом сообщает глава Медногорска Андрей Нижегородов в официальных соцсетях.

На прикрепленном видео заметно, как хищник бежал по полю и старался догнать машину водителя-очевидца. В какой-то момент животное устало и остановилось, а автомобиль поехал дальше.

По словам Нижегородова, в последний месяц медведей стали чаще замечать на территории Кувалдыкского района. Он подчеркнул, что, как правило, эти хищники сами боятся людей. Тем не менее, животные могут приходить на территорию людей и проявлять агрессию.

Чиновник призвал местных жителей соблюдать меры безопасности во время прогулок на природе.

Ранее на Курилах медведь вломился в лагерь туристов.