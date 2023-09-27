Росгидрометцентр пообещал теплую погоду в ряде регионов РФ

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Якутии, Ленинградской, Новгородской и Калининградской областях в ближайшие дни ожидается аномальное тепло. Как сообщает ТАСС, температура будет на 7-9℃ выше нормы.

Потепление связывают с мощным антициклоном.

По словам Вильфанда, в Якутии ожидается до +11-18℃, а в Ленобласти на 27–30 сентября прогнозируется теплая погода до + 20℃, что также на 7-8℃ выше нормы. Ситуацию в Калинградской области синоптик охарактеризовал как бархатный сезон: температура воздуха — плюс 20-26℃, а воды — +18-19℃.

До этого в Гидрометцентре сообщили, что в Москве 27 сентября ожидается до +20°С.

По информации синоптиков, температура воздуха днем будет колебаться в пределах +18...+20°С. Ветер переменных направлений, 2-7 м/с.

В ночь на четверг столбики термометров будут показывать +5...+7°С. Ожидается южный, юго-западный ветер скоростью 3-8 м/с.

Атмосферное давление днем составит 759 мм рт. ст., а ночью — 758 мм рт. ст.

Ранее в Дагестане впервые за четыре года выпал летний снег.