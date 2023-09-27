При пожаре на свадьбе в Ираке погибли 100 человек

При пожаре на свадьбе в провинции Найнава на севере Ирака погибли 100 человек, еще более 150 пострадали. Об этом сообщает агентство INA со ссылкой на управление здравоохранения провинции.

«По предварительным данным, зафиксировано сто случаев смерти и более 150 пострадавших в результате пожара в свадебном зале в Аль-Хамдании», — сказано в сообщении.

Предполагается, что причиной возгорания могли стать фейерверки.

До этого СМИ сообщали о девяти погибших и 25 пострадавших.

В ночь на 26 сентября произошел пожар на хлебокомбинате в Уфе. Огонь распространился на площади 60 квадратных метров в здании хранилища зерна.

Во время тушения возгорания торцевая стена корпуса рухнула на площади 200 квадратных метров — пострадал один из сотрудников хлебокомбината. Информации о его состоянии не поступало. К вечеру того же дня пожар полностью потушили.

25 сентября огнеборцы потушили пожар в новом храме Воздвижения Креста Господня в Перми. В ликвидации возгорания принимали участие 22 человека и шесть единиц спецтехники. Площадь пожара составила 135 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.