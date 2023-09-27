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УПЦ обвинила заместителя Кличко в разжигании религиозной вражды

Адвокат Чекман: УПЦ обвинила заместителя Кличко в разжигании религиозной вражды

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Wikimapia

Адвокат Никита Чекман сообщил в Telegram-канале, что каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) обвинила заместителя главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Владимира Прокопова в разжигании религиозной розни и оскорблении верующих из-за его высказываний в одном из интервью.

«В Шевченковское управление полиции в Киеве представлено сообщение о совершении уголовного правонарушения — разжигания религиозной вражды и оскорбления чувств верующих — заместителем председателя КГГА [Виталия] Кличко по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Владимиром Прокоповым», — написал адвокат.

Согласно сообщению Чекмана, в интервью украинскому порталу «Телеграф» Прокопов заявил, что «в основной массе УПЦ не имела никакого отношения к религии, а только была религиозная вывеска». Заместитель главы КГГА также обвинил ее в содействии России, отметил адвокат.

23 сентября спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук выразил сомнение, что в парламенте найдутся 226 голосов, необходимые для запрета деятельности Украинской православной церкви (УПЦ), если соответствующий вопрос вынесут на голосование.

До этого украинские власти начали массово закрывать церкви канонической Украинской православной церкви, вводить санкции и выдвигать обвинения против священнослужителей, ссылаясь на связь УПЦ с Россией. Местные власти в разных регионах Украины вовсе приняли решения о полном запрете деятельности УПЦ, а в украинский парламент был внесен законопроект о ее фактическом запрете на территории всей страны.

Ранее власти Украины раскрыли планы на Киево-Печерскую лавру.

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