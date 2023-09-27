В Польше отвергли причастность экипажа яхты «Андромеда» к подрыву «Северных потоков»

В Польше считают, что яхта «Андромеда» и ее экипаж не были причастны к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом в беседе с журналистами немецких газет Sueddeutsche Zeitung и Zeit и телеканала ARD заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам безопасности информационного пространства Станислав Жарин.

По его словам, у польской стороны отсутствуют сомнения, что на судне «не было ни взрывчатки, ни взрывчатого материала, способного взорвать» эти трубопроводы. Как считает политик, «на борту не было никого, кто имел бы военные или диверсионные знания». По его мнению, поездка на яхте носила «исключительно туристический характер».

Слова Жарина расходятся с выводами германских следователей, которые уверены, что именно на «Андромеде» взрывчатка была доставлена к местам диверсии.

Немецкие следователи полагают, что следы подорвавших «Северные потоки» ведут на Украину, но не могут установить их однозначную причастность к взрывам, какой-либо гипотетической связи преступников с Россией не выявлено.

До этого некоторые СМИ связывали яхту с подрывом газопроводов. В частности, немецкое издание Spiegel писало, что «Андромеда» использовалась в подготовке подрыва «Северных потоков». Также The Wall Street Journal утверждало, что яхта заходила в польский порт и таким образом страна являлась хабом для подготовки диверсии.

26 сентября 2022 года были зафиксированы повреждения и утечки газа на трех нитках «Северного потока» и «Северного потока — 2». Сейсмологи сообщили о двух взрывах на маршрутах пролегания газопроводов. ФСБ России завела дело об акте международного терроризма. Прокуратура Швеции инициировала расследование инцидентов. Собственные разбирательства также начали в Германии и Дании.

Ранее Путин заявил, что «Северные потоки» взорвали заинтересованные в транзите газа через Украину.