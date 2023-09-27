Бывшая жена Саакашвили впервые за два года навестила его в тбилисской клинике

Экс-супруга бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили Сандра Руловс заявила, что впервые за два года «психологически смогла» его навестить. Об этом, ссылаясь на пост Руловс в социальной сети, сообщает РИА Новости.

По словам Руловс, ей понадобилось два года на то, чтобы она «психологически смогла» навестить своего бывшего мужа. Она сказала, что прошедшая в тбилисской клинике длительная встреча являлась «чистосердечным разговором». Руловс подчеркнула, что они «больше не вместе», но при этом пожелала Саакашвили здоровья и счастья.

Ранее сообщалось, что информация о частных полетах бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили за государственный счет должна стать основанием для запуска нового расследования против политика. По имеющимся данным, во время своего президентства Саакашвили потратил на частные визиты как минимум 14 млн лари (около $5,3 млн) по рамочному соглашению между министерством обороны страны и авиакомпанией Georgian Airways.

Саакашвили тайно вернулся на родину в середине осени 2021 года, несмотря на наличие ряда уголовных дел в его отношении. В результате экс-президент Грузии был арестован и заключен в тюрьму. Сам Саакашвили назвал свое задержание политизированным и объявил голодовку. Впоследствии здоровье экс-президента серьезно ухудшилось, в мае 2022 года он был переведен из тюрьмы в столичную клинику для обследования.

Ранее Верховная рада Украины официально ввела термин «рашизм».