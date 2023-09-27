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На Украине будут судить бывших гендиректоров госпредприятия за хищение

На Украине четырех бывших гендиректоров госпредприятия осудят за хищение $62 млн

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Shutterstock

По информации, предоставленной национальной полицией Украины, четыре бывших генеральных директора государственного научно-производственного комплекса газотурбостроения «Заря — Машпроект» пойдут под суд по обвинению в присвоении 62 миллионов долларов. Об этом пишет РИА Новости.

В сообщении полиции говорится, что они присвоили 1,3 миллиарда гривен (более 35 миллионов долларов) государственного предприятия «Заря» — «Машпроект». Имена фигурантов не разглашаются. Указывается, что они «отмыли» часть незаконно полученных средств через контролируемую иностранную компанию. За предоставление агентских услуг в период с 2013 по 2018 год государственное предприятие перевело на счета этой компании 62 миллиона долларов, что на момент совершения преступления превышало 1,3 миллиарда гривен. Отмечается, что услуги этой иностранной компании оказались фиктивными.

В результате международного сотрудничества правоохранительные органы получили доказательства фиктивности предоставленных услуг. Четыре бывших руководителя предприятия и директор частной иностранной компании обвиняются в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением. Двум из них также инкриминируется легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем.

Ранее на Украине заявили о размещении на границе с Белоруссией военнослужащих с боевым опытом.

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