Российские врачи заявили о необходимости расширения психологической помощи населению

Все больше россиян обращается за психологической помощью, это обусловлено ростом уровня тревоги в обществе. Поэтому необходимо расширять программу психологической помощи населению. Это показал опрос сервиса Vrachu.ru, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

В исследовании приняли участие 2068 респондентов (врачей и работников среднего медицинского персонала) со всех регионов страны.

Подавляющее большинство (88,5%) медиков высказались за бесплатное предоставление психологической помощи в поликлиниках. Уровень тревоги вырос и оказывать такие услуги необходимо, считают они. Только 6,7% опрошенных сообщили, что не уверены в необходимости такой помощи. И 4,7% считают, что выделяемые на этот проект средства можно потратить на другие цели.

При этом большинство врачей и медсестер (65,9%) не слышали об открытии кабинетов медико-психологического консультирования. С 1 июля в России действуют новые правила оказания медпомощи при психических расстройствах, которые предусматривают, что все желающие могут встретиться с психологом бесплатно, в рамках ОМС.

Еще 17,2% респондентов рассказали, что в их поликлинике психолога нет, но они знают об открытии кабинета в другом медицинском учреждении своего региона. И 16,9% утверждают, что в их медицинском учреждении такую услугу стали оказывать недавно.

Отвечая на вопрос, нужно ли расширять программу психологической помощи населению, большинство опрошенных (83%) ответили «однозначно да». По их мнению, это продиктовано сложившимися обстоятельствами. О том, что сначала надо решить другие проблемы системы здравоохранения, а потом уже заниматься психологической помощью, заявили 10% опрошенных. Еще 7% не имеют четкого мнения по этому вопросу.

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