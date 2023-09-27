Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российские врачи заявили о необходимости расширения психологической помощи населению

Большинство медиков одобряют бесплатную психологическую помощь в поликлиниках

close
100%
Shutterstock

Все больше россиян обращается за психологической помощью, это обусловлено ростом уровня тревоги в обществе. Поэтому необходимо расширять программу психологической помощи населению. Это показал опрос сервиса Vrachu.ru, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

В исследовании приняли участие 2068 респондентов (врачей и работников среднего медицинского персонала) со всех регионов страны.

Подавляющее большинство (88,5%) медиков высказались за бесплатное предоставление психологической помощи в поликлиниках. Уровень тревоги вырос и оказывать такие услуги необходимо, считают они. Только 6,7% опрошенных сообщили, что не уверены в необходимости такой помощи. И 4,7% считают, что выделяемые на этот проект средства можно потратить на другие цели.

При этом большинство врачей и медсестер (65,9%) не слышали об открытии кабинетов медико-психологического консультирования. С 1 июля в России действуют новые правила оказания медпомощи при психических расстройствах, которые предусматривают, что все желающие могут встретиться с психологом бесплатно, в рамках ОМС.

Еще 17,2% респондентов рассказали, что в их поликлинике психолога нет, но они знают об открытии кабинета в другом медицинском учреждении своего региона. И 16,9% утверждают, что в их медицинском учреждении такую услугу стали оказывать недавно.

Отвечая на вопрос, нужно ли расширять программу психологической помощи населению, большинство опрошенных (83%) ответили «однозначно да». По их мнению, это продиктовано сложившимися обстоятельствами. О том, что сначала надо решить другие проблемы системы здравоохранения, а потом уже заниматься психологической помощью, заявили 10% опрошенных. Еще 7% не имеют четкого мнения по этому вопросу.

Ранее психолог рассказала, как пережить осеннюю хандру.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях