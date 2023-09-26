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В Нагорном Карабахе подтвердили гибель 68 человек при взрыве бензохранилища

ОТА: при взрыве на бензохранилище в Карабахе погибли 68 человек

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Судмедэксперты подтвердили гибель 68 человек в результате взрыва на бензохранилище в Нагорном Карабахе. Об сообщает общественное телевидение Армении (ОТА).

«<…> по состоянию на 22:00 (21600 мск) — 26 сентября степанакертским бюро судебно-медицинской экспертизы подтверждена гибель в результате взрыва 68 человек», — отметили в сообщении, уточнив, что личности 21 погибшего удалось установить.

Местные СМИ пишут, что ранения получили 290 человек. К доставке людей в больницы подключили вертолеты российских миротворцев и сотрудников Международного Комитета Красного Креста. Более 100 человек считаются пропавшими без вести, их судьба неизвестна.

Накануне на трассе Степанакерт — Аскеран в Нагорном Карабахе взорвался склад с топливом. По информации «Sputnik Азербайджан», произошел взрыв резервуара с бензином объемом примерно 100 тонн. Это топливо раздавали местным жителям для переезда в Армению.

Ранее Минобороны России рассказало об эвакуации пострадавших от взрыва топлива.

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