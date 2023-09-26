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«Защитники Отечества» и Московская Патриархия РПЦ подписали соглашение о сотрудничестве

Церковь поможет ветеранам СВО и их семьям в предоставлении медпомощи

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Фонд помощи ветеранам СВО и семьям погибших бойцов

Фонд «Защитники Отечества» и православная религиозная организация «Московская Патриархия Русской Православной Церкви» подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает на сайте фонда.

Подписание соглашения прошло в рамках встречи Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и председателя фонда Анны Цивилевой.

По словам Цивилевой, сотрудничество расширит возможности для заботы как о физическом, так и душевном здоровье демобилизованных бойцов.

«В приходах Русской Православной церкви бережно хранится наше духовное наследие, традиции милосердия, история и культура, считаются наиболее важными и значимыми вопросы укрепления института семьи и традиционных семейных ценностей, духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. Уверена, что Фонд и Русская Православная Церковь смогут выстроить эффективную и системную работу с ветеранами спецоперации и их родственниками в регионах нашей страны», — сказала она.

Также во время встречи глава фонда рассказала о направлениях деятельности организации. Также участники обсудили возможности предоставления РПЦ паллиативной медицинской помощи ветеранам СВО.

Предполагается, что Русская Православная Церковь окажет фонду содействие в предоставлении высокотехнологичной медицинской помощи ветеранам СВО и членам их семей, в том числе по медицинской реабилитации и паллиативной медицинской помощи на базе православных медицинских учреждений. Еще одним важным аспектом совместной работы станет сохранение и восстановление психологического благополучия защитников Отечества.

Отмечается, что фонд и РПЦ будут совместно проводить мероприятия духовной, культурно-просветительской направленности, встречи по сохранению памяти о героях, патриотическому воспитанию, приобщению к традиционным ценностям.

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