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В Югре пациентке удалили огромную опухоль матки

Нижневартовские врачи спасли пациентку с 30-сантиметровой опухолью матки

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Unsplash

Врачи Нижневартовской областной клинической больницы прооперировали пациентку с огромной опухолью матки. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

Как рассказали врачи, женщина поступила в больницу с кровотечением и жалобами на рост живота. После обследования медики обнаружили у женщины новообразование в матке около 30 см.

«Новообразование соответствовало размеру 26 недели беременности и имело гормональную этимологию», — рассказали в пресс-службе больницы.

Врачи приняли решение об экстренной операции. По словам акушера-гинеколога Людмилы Синегубовой, технически операция была непростой, и медики приняли решение удалить матку из-за степени поражения органа и размеров опухоли. Также врач отметила, что пациентка долгое время не посещала гинеколога и обратилась за помощью только тогда, когда у нее началось кровотечение.

Ранее подмосковные нейрохирурги спасли мужчину с арбалетной стрелой в голове.

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