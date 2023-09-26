Сервис доставки «Самокат» в Петербурге оштрафовали за антисанитарию

Суд оштрафовал сервис доставки «Самокат» на 20 тыс. рублей за антисанитарные условия в помещениях предприятия. Об этом сообщает «Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга».

После регистрации случаев отправления продукцией, распространяемой «Самокатом», в помещениях юридического лица сервиса «Умный ритейл» на Туристской улице, дом 35 провели проверку.

По результатам осмотра выявили нарушения, связанные с санитарными нормами, — отсутствовали система канализации и водоснабжения, условия для соблюдения гигиены сотрудниками и мусорный контейнер. Санитарно-техническое состояние помещений склада оказалось неудовлетворительным, а требования по сбору и обращению с отходами не соблюдались.

В ходе разбирательства представитель компании признал вину в полном объеме. Суд назначил «Самокату» штраф в размере 20 тыс. рублей.

Ранее в деле о массовом отравлении едой Greenbox из «Самоката» появилась подозреваемая.