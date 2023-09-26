Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Жители Челябинска сообщили о мужчине, который путешествует на инвалидной коляске из Москвы в Якутию

В Челябинске встретили инвалида на коляске, который следует из Москвы в Якутию

close
100%
Наш Челябинск' class="item-image" >
Телеграм-канал Наш Челябинск

Жители Челябинска встретили 49-летнего мужчину с инвалидностью на коляске, который едет на ней из Москвы в Якутию. Фото путешественника с особенностями здоровья опубликовал Telegram-канал «Наш Челябинск».

По данным канала, мужчина живет в Якутии. Свой путь из столицы он начал в июле. В Челябинске мужчина делал перерыв и отдыхал в течение недели, после чего продолжил двигаться по маршруту. Путешественника заметили люди, следовавшие по дороге в Екатеринбург.

«Действительно сильный духом мужчина», — отметил автор фотографии.

Ранее учитель установил мировой рекорд, дойдя пешком из Москвы до Санкт-Петербурга за 17 дней.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях