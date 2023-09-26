Жители Челябинска сообщили о мужчине, который путешествует на инвалидной коляске из Москвы в Якутию

Жители Челябинска встретили 49-летнего мужчину с инвалидностью на коляске, который едет на ней из Москвы в Якутию. Фото путешественника с особенностями здоровья опубликовал Telegram-канал «Наш Челябинск».

По данным канала, мужчина живет в Якутии. Свой путь из столицы он начал в июле. В Челябинске мужчина делал перерыв и отдыхал в течение недели, после чего продолжил двигаться по маршруту. Путешественника заметили люди, следовавшие по дороге в Екатеринбург.

«Действительно сильный духом мужчина», — отметил автор фотографии.

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