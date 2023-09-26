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Минобрнауки РФ определило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в 2024-2025 годах

Минобрнауки России определило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы

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Максим Блинов/РИА Новости

Минобрнауки России определило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы в 2024-2025 учебном году, передает ТАСС.

Ученику необходимо будет набрать 40 баллов на экзамене по русскому, 39 по математике, 39 по физике, 45 по обществознанию и 35 по истории.

Ранее Министерство просвещения России предложило вручать серебряные медали выпускникам школ, которые набрали от 60 баллов на ЕГЭ по русскому языку и любому из других сдаваемых предметов. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В тексте законопроекта сказано, что медаль «За особые успехи в учении» II степени полагается вручать тем выпускникам, которые сдали ЕГЭ по двум предметам не менее чем на 60 баллов. Обязательным условием является получение названного количества баллов по русскому языку.

Если 11-классник принял решение сдавать экзамен в формате государственного выпускного экзамена, он также сможет получить серебряную медаль. Для этого ему необходимо получить пять баллов по основным предметам.

Ранее в Минздраве назвали среднюю продолжительность жизни россиян в 2023 году.

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