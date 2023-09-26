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В Подмосковье водители подрались из-за просьбы убрать машину с проезжей части

В подмосковном Королеве произошла жестокая драка из-за просьбы убрать автомобиль

В Королеве мужчины устроили драку из-за просьбы убрать машину с проезжей части. Видеозапись конфликта опубликовал Telegram-канал «Типичный Королев».

Инцидент, по словам очевидцев, произошел на улице Академика Легостаева. Изначально в кадр попали двое мужчин. Один из них лежит на асфальте, пока другой избивает того битой. Затем в конфликт вмешивается женщина, которая с криками «Хватит!» разнимает дерущихся. Но на этом драка не заканчивается. К конфликтующим присоединяется еще один мужчина, а после — еще несколько. На последних кадрах видно, что в драке участвую не менее семи мужчин.

Ранее в Уфе на оптовой базе произошла драка с участием 20 человек.

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