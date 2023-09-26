В СБУ пригрозили России жестким ответом на удары по украинским энергообъектам

В Службе безопасности Украины (СБУ) заявили, что Россия получит жесткий ответ на удары по энергетическим объектам республики, пишет издание «Украинская правда».

«Россияне должны понимать — если они собираются и дальше атаковать украинские объекты энергетики, то будут получать на это жесткий ответ», — рассказал источник издания в ведомстве.

По его словам, украинские ресурсы якобы «позволяют это сделать» и спецоперации СБУ вышли на новый уровень.

Как заявлял представитель Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны Андрей Юсов, силы безопасности и обороны страны продолжают вести «плановую работу» по российским военным объектам, рассматривая в качестве своих целей военные объекты в Крыму.

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