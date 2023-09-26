Россияне рассказали об отношении к отечественным сериалам

Три четверти россиян (77%) смотрят отечественные сериалы. Об этом сообщили в социологическом агентстве «Вебер», эксперты которого узнали у жителей страны, где они смотрят сериалы после ухода западных стримингов и довольны ли качеством игры российских актеров.

Исследование показало, что 68% россиян за прошедшие полтора года никак не ощутили на себе уход иностранных стримингов. В агентстве отметили, что после ухода западных сервисов и отзыва лицензий на зарубежные сериалы мнения россиян поляризовались.

Так, часть опрошенных не изменила свои привычки, другим же пришлось подстроиться под новые реалии: большинство стали чаще смотреть сериалы российского производства, пользоваться отечественными стримингами или торрентами. При этом 34% граждан смотрят как российские, так и зарубежные сериалы, 18% смотрят исключительно то, что произведено в России.

Несмотря на уход из страны некогда популярного «Нетфликса», пользоваться этой площадкой продолжают 13% россиян. Тем не менее, топ платформ для просмотра сериалов возглавляют исключительно российские стриминги: Okko, «Иви» и «Кинопоиск».

В исследовании отмечается, что хотя большая часть россиян (77%) так или иначе смотрит сериалы российского производства, посоветовать их своим друзьям к просмотру готовы лишь 53%.

Среди зрителей сериалов 40% смотрят их хотя бы раз в неделю, в основном это женщины и молодежь. Любителей сериальной продукции среди мужчин оказалось меньше: только 29% смотрят сериалы еженедельно. При этом среди опрошенных 17% потребляют сериалы каждый день, а 16% опрошенных женщин успевают посмотреть более 15 сериалов за год.

Самым популярным сериальном жанром у россиян оказались детективы (43%). Далее идут исторические картины (33%), комедии (27%), мелодрамы (26%) и военные сериалы (23%).

Помимо этого, респонденты назвали жанры, которые получаются в России лучше всего. В топ снова попали детективы (28%), военные сериалы (27%) и исторические жанры (24%). Рейтинг жанров, которые российским киноделам пока не даются, возглавили ужасы (23%), фэнтези (21%) и мистика (15%).

Отмечается, что изучение общественного мнения проводилось 23-24 августа 2023 года методом River Sampling среди 4000 россиян.