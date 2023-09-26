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В детском саду Ленобласти ребенок весь день ходил со сломанной ногой

В Ленобласти мальчик сломал стопу в детском саду и не получил медицинской помощи

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

В детском саду Ленинградской области дошкольник сломал ногу в детском саду из-за недосмотра воспитателя. Об этом сообщает издание 78.ru со ссылкой на мать ребенка.

Инцидент произошел в учреждении города Никольское Тосненского района. По словам матери пострадавшего мальчика, ее сын подрался с другими детьми и сломал стопу в нескольких местах. Женщина уверена, что это произошло по недосмотру педагогического работника, которая в тот день одна присматривала за группой.

Кроме того, мать мальчика отметила, что ребенка не показали медицинскому работнику и он весь день промучился болью в ноге.

Родительница рассказала, что обращалась к заведующей учреждения с просьбой показать записи с камер, но ей отказали.

Ранее в Екатеринбурге воспитатели детского сада не заметили пропажу двухлетнего ребенка.

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