В детском саду Ленобласти ребенок весь день ходил со сломанной ногой

В детском саду Ленинградской области дошкольник сломал ногу в детском саду из-за недосмотра воспитателя. Об этом сообщает издание 78.ru со ссылкой на мать ребенка.
Инцидент произошел в учреждении города Никольское Тосненского района. По словам матери пострадавшего мальчика, ее сын подрался с другими детьми и сломал стопу в нескольких местах. Женщина уверена, что это произошло по недосмотру педагогического работника, которая в тот день одна присматривала за группой.
Кроме того, мать мальчика отметила, что ребенка не показали медицинскому работнику и он весь день промучился болью в ноге.
Родительница рассказала, что обращалась к заведующей учреждения с просьбой показать записи с камер, но ей отказали.
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