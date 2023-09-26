Суд признал законным приговор Навальному* по делу об экстремизме

Первый апелляционный суд общей юрисдикции отклонил жалобу на приговор блогеру Алексею Навальному (включен в список террористов и экстремистов), который был осужден на 19 лет колонии особого режима по делу об экстремизме, сообщает РИА Новости.

Тем не менее суд внес некоторые технические изменения в текст приговора, что не повлияло на срок и меру наказания.

Приговор вступил в законную силу. Навального переведут из колонии строгого режима в колонию с особым режимом.

В августе суд признал Навального виновным создании экстремистского сообщества, финансировании экстремистской деятельности и еще ряде преступлений. Обвинение попросило о сроке в 20 лет колонии особого режима, Навальный получил 19.

Другой фигурант дела – Даниэль Холодный, бывший технический директор одного из YouTube-каналов Навального, — получил 8 лет колонии.

По версии следствия, в 2014-м Навальный создал экстремистское сообщество для подрыва целостности государства и конституционного строя России, финансирование велось через восемь НКО.

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