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Студентка проверила зрение и узнала о своем опасном состоянии

Mirror: британка проверила зрение и узнала, что была на грани инсульта

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Студентка из Англии проверила зрение и узнала о своем опасном состоянии, пишет Mirror.

Как рассказала Алекс Коупленд, она проснулась с затуманенным зрением и заметила, что у нее двоится в глазах. Кроме того, 20-летняя студентка жаловалась на мигрень, но врачи не могли понять, что с ней не так. Все изменилось, когда британка пошла проверить глаза к окулисту.

«Когда началось двоиться в глазах, я поняла, что мне нужно провериться», — вспоминает она.

При детальной проверке зрения специалист обнаружил у Алекс тромбоз венозного синуса головного мозга. Такое состояние может привести к инсульту и, как правило, чаще встречается у пожилых людей.

«Я так рада, что на моем приеме у окулиста к этой проблеме отнеслись серьезно», — признается Коупленд.

Студентку положили в больницу и сделали люмбальную пункцию, чтобы уменьшить давление на мозг и предотвратить инсульт. С тех пор Алекс принимает препараты, разжижающие кровь.

«Мне сказали, что мое состояние было потенциально опасным для жизни», — добавила британка.

Ранее у семилетней девочки диагностировали деменцию после планового осмотра зрения.

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