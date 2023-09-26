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Пара на Range Rover попыталась обокрасть «Леруа Мерлен» в Петербурге

Mash: пара на серебристом Range Rover попыталась ограбить магазин в Петербурге

Пара на Range Rover, принадлежащем Миссис России-Вселенной 2020 Светлане Сергеевой, попыталась ограбить «Леруа Мерлен» в Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По информации Telegram-канала, неизвестные на серебристом Range Rover попытались вывезти из строительного магазина товары, которые не были оплачены. За рулем автомобиля находился мужчина, а на пассажирском сидении его спутница.

Сотрудники «Леруа Мерлен» на Парашютной улице попытались заблокировать проезд внедорожнику при помощи тележек и собственных тел, но все оказалось тщетно. Пара смогла преодолеть препятствия и скрыться. О том, удалось ли им в результате увезти что-то из товаров, не сообщается.

Муж Сергеевой по телефону заявил, что о произошедшем узнал от журналистов. По его словам, на текущий момент он не знает, где находится супруга, и пытается с ней связаться.

Ранее на Урале девушка пришла с молодым человеком в секс-шоп и украла мастурбаторы.

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