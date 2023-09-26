Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Названы неожиданные причины профессионального выгорания

Психолог Сальникова: выгоранию на работе подвержены склонные к самоконтролю люди

close
100%
Depositphotos

Профессиональное выгорание не зависит от уровня загруженности или степени неприязни к своей работе. Об этом в эфире «Радио 1» сообщила клинический психолог Дарья Сальникова. По ее словам, такому состоянию чаще всего подвержены люди, склонные к самоконтролю, а также имеющие завышенные требования к себе.

«Врачи, учителя или руководители коллективов чаще сталкиваются с выгоранием, потому что у них слишком большая ответственность за результат, они пытаются этот результат контролировать. Но это невозможно, потому что все они контактируют с другим субъектом отношений. То есть врачи могут сделать все, что от них зависит, но есть пациент, от реакции или поведения которого тоже зависит результат», — пояснила Сальникова.

Она посоветовала относиться к работе как к эксперименту, не требовать от себя многого и быть готовым к разным результатам.

Врач-терапевт, доктор медицинских наук Рина Заславская до этого объяснила, как побороть хроническую усталость. По ее словам, этот симптом может указывать как на серьезные заболевания, так и на нехватку важных микроэлементов в организме.

Ранее психолог рассказала, как отличить усталость на работе от выгорания.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях