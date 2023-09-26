Названы неожиданные причины профессионального выгорания

Профессиональное выгорание не зависит от уровня загруженности или степени неприязни к своей работе. Об этом в эфире «Радио 1» сообщила клинический психолог Дарья Сальникова. По ее словам, такому состоянию чаще всего подвержены люди, склонные к самоконтролю, а также имеющие завышенные требования к себе.

«Врачи, учителя или руководители коллективов чаще сталкиваются с выгоранием, потому что у них слишком большая ответственность за результат, они пытаются этот результат контролировать. Но это невозможно, потому что все они контактируют с другим субъектом отношений. То есть врачи могут сделать все, что от них зависит, но есть пациент, от реакции или поведения которого тоже зависит результат», — пояснила Сальникова.

Она посоветовала относиться к работе как к эксперименту, не требовать от себя многого и быть готовым к разным результатам.

Врач-терапевт, доктор медицинских наук Рина Заславская до этого объяснила, как побороть хроническую усталость. По ее словам, этот симптом может указывать как на серьезные заболевания, так и на нехватку важных микроэлементов в организме.

Ранее психолог рассказала, как отличить усталость на работе от выгорания.