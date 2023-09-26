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Океанолог прокомментировал сообщения о «коллапсе» Гольфстрима

Океанолог Шевченко назвал предсказания об остановке Гольфстрима вбросом

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unsplash.com

Врио директора Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН Владимир Шевченко заявил, что сообщения об остановке Гольфстрима в течение 25 лет не соответствуют действительности.

«Это часто бывает, когда заинтересованные в каких-то больших экономических проектах люди через ученых, журналистов делают такой вброс… Мы в это не верим», — сказал он.

Ранее американские ученые из Океанографического института Вудс-Холл в штате Массачусетс подтвердили ослабление течения Гольфстрим в течение последних десятилетий. По их словам, с 99% вероятностью речь идет об устойчивой тенденции, а не о случайном стечении обстоятельств.

Согласно представленным данным, перенос воды Гольфстримом через Флоридский пролив замедлился на 4% за последние 40 лет. Гольфстрим остается основным океанским течением для восточного побережья США и частью циркуляции Атлантического океана, поэтому его ослабление может иметь серьезные последствия для климата.

Например, от Гольфстрима зависят погода и осадки в Европе, уровень прибрежного моря на юго-востоке США и активность ураганов в Северной Атлантике.

В Таиланде может появиться пляжный «комендантский час».

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