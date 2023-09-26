В Светогорске стартовала рекультивация городской свалки

В Светогорске началась рекультивация городской свалки, сообщается на сайте правительства Ленинградской области. Там предстоит обработать 394,3 тысяч кубометров отходов на площади 3,8 га.

Как предполагают в правительстве, ликвидация свалки улучшит качество жизни 15 тысяч жителей города. Работы завершатся в 2024 году.

«Получены заключения государственной экологической экспертизы, главной государственной экспертизы, заключен контракт на производство работ, заключено соглашение с министерством природных ресурсов РФ о получении субсидии на реализацию проекта», ― рассказала председатель комитета Ленинградской области по обращению с отходами Анастасия Кузнецова.

Отмечается, что работы пройдут в два этапа: технический и биологический. При этом отходы будут законсервированы на месте.

Так, в правительстве уточнили, что в рамках рекультивации будет сформирован террикон, произведено уплотнение отходов, проведена система пассивный дегазации. Кроме того, свалку накроют многофункциональным изолирующим экраном, двумя слоями грунта и высадят многолетние растения.

Напомним, ликвидация закрытых свалок твердых бытовых отходов, образованных на территории городов еще в советские годы, проходит в рамках региональный проект «Чистая страна» нацпроект «Экология». По этой программе в Ленинградской области уже рекультивирована свалка в Сосновом Бору, предстоят работы в Приозерске.