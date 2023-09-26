Житель Тамбовской области получил два года колонии, пнув полицейского

Житель Тамбовской области пнул сотрудника полиции и получил два года колонии. Об этом сообщает управление Следственного комитета по региону.

По информации следствия, инцидент произошел 13 февраля. Полицейские получили сообщение о нападении на женщину и угрозах со стороны нетрезвого мужчины — оперативник и его напарник прибыли на место и попытались успокоить агрессивного россиянина.

Однако вместо того, чтобы подчиниться и отправиться в отдел с сотрудниками правоохранительных органов, 35-летний агрессор внезапно пнул одного из полицейских по ноге. После этого его задержали.

Позже суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного уголовной статьей о применении насилия в отношении представителя власти. В качестве наказания мужчине назначили два года лишения свободы.

Ранее нетрезвые продавцы устроили драку с полицией на центральном рынке Таганрога и попали на видео.