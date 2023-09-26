Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Житель Тамбовской области получил два года колонии, пнув полицейского

В Тамбовской области мужчина пнул полицейского и получил срок

close
100%
Shutterstock

Житель Тамбовской области пнул сотрудника полиции и получил два года колонии. Об этом сообщает управление Следственного комитета по региону.

По информации следствия, инцидент произошел 13 февраля. Полицейские получили сообщение о нападении на женщину и угрозах со стороны нетрезвого мужчины — оперативник и его напарник прибыли на место и попытались успокоить агрессивного россиянина.

Однако вместо того, чтобы подчиниться и отправиться в отдел с сотрудниками правоохранительных органов, 35-летний агрессор внезапно пнул одного из полицейских по ноге. После этого его задержали.

Позже суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного уголовной статьей о применении насилия в отношении представителя власти. В качестве наказания мужчине назначили два года лишения свободы.

Ранее нетрезвые продавцы устроили драку с полицией на центральном рынке Таганрога и попали на видео.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях