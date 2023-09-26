В Подмосковье подготовили программу в честь всемирного дня туризма

27 сентября отмечается Всемирный день туризма, насыщенную программу для гостей и жителей подготовили в Подмосковье в этот день, сообщает пресс-служба Минкультуры и туризма региона.

«27 сентября подмосковные музеи, дома культуры и библиотеки подготовили для посетителей немало сюрпризов. Среди которых бесплатные обзорные и виртуальные экскурсии, викторины, выставки, презентации, познавательно-развлекательные программы и интерактивные занятия. В Московской области развитию туризма уделяется большое внимание, с каждым годом наш регион посещают всё больше гостей. Мы всегда стараемся удивить их необычными и увлекательными событиями», – рассказала вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.

Так, в Сергиево-Посадском государственном историко-художественном музее-заповеднике пройдет акция «День туризма». Посетителей ждет бесплатный вход на выставки и экспозиции, кроме двух экспозиций Ризницы Троице-Сергиевой лавры.

В Серпуховском историко-художественном музее для работников сферы туризма предусмотрено бесплатное посещение постоянной экспозиции и выставок основного здания музея, а также экскурсии по временной выставке «Юсуповы. Род, история, коллекции» по льготной цене. Принять участие в акции можно при предъявлении удостоверения, а также по спискам от туристической организации, направленным на электронный адрес nmo@serpuhov-museum.ru.

Государственный мемориальный музыкальный музей-заповедник П.И. Чайковского в телеграм-канале проведет викторину для любителей путешествий «Мир глазами Чайковского». Каждый час до 15.00 будут появляться вопросы-загадки «от Чайковского» (его высказывая о городах мира, в которых он бывал). Автор первого правильного ответа получит подарок – набор стикеров от музея.

В государственном историко-литературном музее-заповеднике А.С. Пушкина для юных посетителей запланирована интерактивно-познавательная программа «Но детских лет люблю воспоминанье». Она включает в себя обзорную экскурсию по усадьбе Вяземы и театрализованное интерактивное занятие, во время которого ребята узнают интересные факты из жизни Пушкина, о его пребывании в Захарове, а также смогут стать актерами и воссоздать образы юного поэта и близких ему людей.

Бесплатные экскурсии предложат посетителям в Рузском краеведческом музее, Люберецком краеведческом музее, Культурно-эстетическом центре г. Дзержинский, Ленино-Снегиревском музее (г.о. Истра), Щелковском историко-художественном музее, Фряновском историко-краеведческом музее, Орехово-Зуевском городском историко-краеведческом музее, Ликино-Дулевском краеведческом музее и других.

Подмосковные библиотеки подготовили виртуальные экскурсии и путешествия, игровые и познавательно-развлекательные программы, выставки, презентации.

Также опытные гиды в честь Всемирного дня туризма проведут бесплатные экскурсии в городских округах Наро-Фоминский, Солнечногорск, Реутов, Зарайск, Истра, Клин, Щелково, Мытищи, Подольск, Дубна, Электросталь и других.