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Депутат объяснил, зачем западные журналисты приехали в Армению

Депутат Туров: Запад стремится спасти Пашиняна от жителей Армении

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РИА Новости

Западные политики и журналисты приехали в Армению, чтобы поддержать премьер-министра Армении Никола Пашиняна, считает заместитель председателя комитета Госдумы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров.

«Они защищают своего агента. Они защищают человека, который своими действиями, скорее всего по поручению Запада, сделал все, чтобы произошло то, что сейчас творится на территории Нагорного Карабаха», — сказал Туров.

По его мнению, Пашинян пытается с помощью западных журналистов свалить всю вину на Россию.

«Народ выражает недовольства, а западные журналисты будут пытаться скрыть тот факт, что власти Армении силовым путем пытаются погасить общественное мнение», — отметил Туров.

По словам Турова, российские миротворцы в сложившейся обстановке сработали максимально оперативно и профессионально.

«Российские миротворцы, рискуя своими жизнями, достойно выполняют свои задачи по спасению и эвакуации жителей Нагорного Карабаха. Наши миротворцы спасают народ, а западные силы спасают Пашиняна от жителей Армении», — заключил Туров.

Напомним, 19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Нагорном Карабахе. 20 сентября Баку и Карабах с помощью российских миротворцев договорились о прекращении огня. В соответствии с соглашением вооруженные подразделения Карабаха будут расформированы, а его тяжелая техника выведена и сдана. При этом реализацию этого процесса будет контролировать российская миротворческая миссия.

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