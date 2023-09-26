Психолог рассказала, нужно ли бороться с осенней хандрой

Явление «осенняя хандра» является культурным, а не психологическим, однако многие люди осенью действительно подвержены изменениям в эмоциональном состоянии. Об этом «Газете.Ru» рассказала психолог Лариса Овчаренко. Она отметила, что в это время года люди могут грустить из-за высокой чувствительности или переживаний, которые «срезонировали» с погодой.

«Осенняя хандра – это плотно устоявшаяся фигура речи, которая подразумевает определенные признаки самочувствия. Понятие «осенняя хандра» уже культурно закрепленное. Круговорот в природе приводит к смене сезона, за солнечным летом наступает осень, когда все увядает, и потом переходит в зиму. С этим связано и психологическое состояние высокочувствительных людей, которые эмоционально подстраиваются под окружающую среду. Понятие осенняя хандра в большей степени культурное, нежели психологическое, однако и в психологическом смысле мы замечаем изменения, связанные с окружающей обстановкой. Мы же с вами часть природы, поэтому мы созвучны происходящим природным изменениям. Если человек замечает за собой, что внешние природные условия влияют на его эмоциональное состояние, он либо высокочувствительный, либо у него есть переживания, которые сейчас срезонировали с погодными условиями», — сказала она.

Психолог добавила, что осенью у людей часто снижаются биоритмы, из-за чего происходит упадок сил и меняется настроение. Кроме того, по словам эксперта, в это время года может активизироваться депрессивное состояние, с которым в другое время человек успешно справляется.

«Смена сезонов может быть связана со сменой биоритмов человека. И если снижение биоритмов совпадает с осенним периодом, то мы будем наблюдать и снижение активности. Плюс к этому осенью и весной происходит изменения организма — когда наступает дождливая осень, могут обостряться психологические, физиологические состояния, хронические заболевания, и человек может чувствовать упадок сил. В этой связи может меняться его настроение. Но в целом, как у природы есть свои циклы, так и у человека есть свои циклы. Мы к ним подключаемся и поэтому чувствуем иногда на себе влияние сезонной хандры. Сезонная хандра — это фаза падения настроения, снижение эмоционального тонуса для какой-то части людей. Если у человека есть депрессивное состояние, но он так или иначе с ним справляется, то в этот период времени оно может активироваться», — пояснила она.

Овчаренко уточнила, что бороться с осенней хандрой не нужно, поскольку даже грустные эмоции важны. При этом, если человек чувствует «тяжесть от жизни» и снижение активности более двух недель, это повод обратиться к врачу.

«Я за то, чтобы изучить причины, с чем связано это состояние, чтобы можно было на него воздействовать. Каждый человек должен позволить себе периоды грусти, хотя традиционно кажется, что надо избавляться от плохих эмоций. Все эмоции нам очень важны и ценны. Если люди замечают за собой, что изменение настроения устойчиво, появляется ощущение тяжести от жизни, если уже более двух недель есть падение интеллектуальной, физической активности и нет каких-то особенных причин для этого, то нужно посоветоваться с врачом. Такими могут быть первые признаки депрессии. Среди психических заболеваний депрессия лидирует — и поэтому не замечать или недооценивать это состояние не надо, но и переоценивать и паниковать раньше времени не стоит. Если есть грусть, то ее надо прожить для того, чтобы высвободить энергию, удовольствие, внутреннюю радость, наполненность, которая нам с вами нужна в любое время года», — подчеркнула она.

Согласно исследованию Rambler&Co, более половины россиян (58%) верят, что существует такое явление, как «осенняя хандра», и отмечают, что их настроение в это время года становится менее радостным, у 31% россиян настроение не меняется, а у 11% — улучшается осенью.

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