Юрист объяснила, как будет работать новая система компенсации за задержку зарплаты

Правительство России поддержало законопроект, который расширяет право россиян на компенсацию при условии задержки зарплаты, в том числе при неправомерном увольнении. О том, как будет работать обновленная система, «Москве 24» рассказала юрист Алла Георгиева.

«Работодатель, уволив работника, в дальнейшем не начисляет ему заработную плату. Сегодня мы не можем требовать такой компенсации, так как зарплата не начислялась, а вот в случае введения изменений в трудовое законодательство право такое возникнет», — пояснила эксперт.

По ее словам, компенсация будет распространяться не только на задержку зарплаты или ее части, но и надбавки и доплаты к заработной плате, отпускные, больничные, премии, командировочные, доплату за сверхурочную работу, выплаты при увольнении и другие выплаты работникам. Юрист уточнила, что денежные средства будут выплачивать за весь просроченный период с момента, когда их должен был получить сотрудник, и до даты фактической компенсации.

«Компенсация начисляется на суммы, полагающиеся работнику после удержания НДФЛ. Если человеку задержали выплату, а он, к примеру, уволился, то он все равно сможет воспользоваться таким правом. На требование о выплате зарплаты и, соответственно, компенсации распространяется процессуальный срок. <...> Работник может обратиться в суд в течение одного года со дня, когда нарушено его право», – добавила Георгиева.

При этом сначала работник должен обратиться к своему руководителю с претензией, в которой будет расчет требуемой суммы. Если ему не выплатят положенные деньги в течение 10 календарных дней, он может подать иск в суд.

Юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов до этого говорил, что работодатель по закону может удержать до 20% от зарплаты сотрудника, который решил уволиться. Например, это касается случаев, когда сотрудник увольняется до конца года и уже получил отпускные.

Ранее сообщалось, что в России повысят зарплаты президенту, премьеру и министрам.